انكسار لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب وجثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب.. آخر المستجدات

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تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب (شمال شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان المعارك التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة لها بقصف مدفعي وغارات لطيران التحالف.
وأوضح البيان أن المعارك ما تزال مستمرة حتى اللحظة (6: مساء الثلاثاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا، مؤكدا أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو المليشيا ولاذوا بالفرار.
وتشهد مديرية "حريب" وعدد من جبهات جنوب محافظة مارب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، بعد أن هاجمتها مليشيات الحوثي من جهة مديرية "عين" التابعة لمحافظة شبوة.
ومنذ مطلع العام الجاري، وجدت جماعة الحوثيين صعوبة بالغة في اختراق التحصينات الدفاعية للجيش اليمني والمقاومة في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، حيث تحولت جبهاتها إلى "ثقب أسود" التهم آلاف المقاتلين خلال معارك مازالت محتدمة حتى الآن.