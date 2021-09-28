انكسار لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب وجثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب.. آخر المستجدات تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني.. اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن قوات ”طارق صالح“ تنسحب من أطراف مدينة الحديدة وتتمركز في مديريات غرب تعز في رحلة مثيرة هي الأولى من نوعها.. علماء مغامرون يكشفون ماذا وجدوا داخل «قعر جنهم» باليمن؟ وفاة ممثل يمني كبير بعد رفض مستشفيات عدن الخاضعة لمليشيات الانتقالي استقباله رئيس الحكومة يزور المكلا ويجتمع بالمحافظ البحسني.. تفاصيل دعوة اممية عاجلة لإنقاذ اليمن من الانهيار التام عصيان مدني في تعز ومئات المحلات التجارية تغلق أبوابها الكشف عن هوية قيادي حوثي كبير لقي مصرعه في الحديدة الشرعية أمام الأمم المتحدة تحدد من يصدر الأوامر للحوثيين ويعرقل كل مبادرات السلام
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول:
صنعاء
الريال السعودي
شراء 158.3 - 158
بيع 158.6 - 158.5
الدولار الأمريكي
شراء 600 - 602
بيع 604- 605
عدن
الريال السعودي
شراء300 - 303
بيع 306
الدولار الأمريكي
شراء 1140- 1150
بيع 1160