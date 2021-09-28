تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني.. اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 865