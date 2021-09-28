وفاة ممثل يمني كبير بعد رفض مستشفيات عدن الخاضعة لمليشيات الانتقالي استقباله

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فُجع الوسط الفني في اليمن، اليوم الثلاثاء، بنبأ وفاة الممثل المسرحي عقلان العدني مرشد عقلان، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 64.

وقالت مصادر من أسرة الممثل الراحل، إنه توفي فجر اليوم في منزله بعدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي، المدعومة من الامارات، عقب رفض مستشفيات العاصمة المؤقتة استقباله.

وفي وقت سابق قالت أسرة الفقيد عقلان، إن عدد من مستشفيات العاصمة رفضت استقباله بحجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن المحجر الصحي هو الآخر رفض استقبال حالته.

والفنان الراحل هو أحد أبرز الممثلين المسرحيين في الوسط اليمني، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية اليمنية.

وكانت أخر أعمال الراحل في مسلسل الفريق الذي تم الانتهاء من تصويرة أواخر عام 2014، حتى تعرض لجلطة دماغية قبل نحو أربع سنوات أوقفته عن العمل الدرامي.

وبدأ عقلان التمثيل وعمره (19عاما) في المسرحيات القصيرة والإذاعية، قبل الانتقال إلى مجال التمثيل والأعمال التلفزيونية والعمل في تلفزيون وإذاعة عدن.

كما كان قائد فرقة أكتوبر المسرحية بمدينة الشيخ عثمان، حيث شاركت أنذك في أكثر من المسابقة المسرحية العربية بالتسعينيات القرن الماضي.