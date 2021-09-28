رئيس الحكومة يزور المكلا ويجتمع بالمحافظ البحسني.. تفاصيل

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اطلع رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، الى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، على الاوضاع الخدمية والأمنية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، الى ايضاحات حول طبيعة الاوضاع بالمحافظة في مختلف المجالات والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية للتعامل مع التحديات القائمة والدعم الحكومي المطلوب.

وشدد معين عبدالملك، على اهمية مضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة الحرجة لتجاوز التحديات القائمة خاصة في الجوانب المرتبطة بمعيشة وحياة المواطنين.. لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمعالجة التحديات العسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية.

واكد دعم الحكومة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وكل ما يمس حياتهم ومعيشتهم اليومية.

واشار الى تكامل الأدوار على المستوى المركزي والمحلي لتجاوز كل العوائق وبما من شانه تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على الاقتصاد الوطني،وفق وكالة سبأ.

وكان معين عبدالملك، وصل امس الى شبوة قادما من الرياض،بالتزامن مع ترتيبات لعودة الحكومة باكملها الى اليمن، واحتجاجات شعبية غاضبة منددة بتدهور الوضع المعيشي وانهيار العملة.

وتراس معين، في مدينة عتق، اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واحتياجات الانتصار في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

واستعرض الاجتماع، أولويات الدعم والاسناد الحكومي للمعركة في اطراف شبوة، بناءا على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن الأولويات القصوى لدعم مختلف الجبهات وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والمنطقة العربية.

كما جرى مناقشة، الوضع الأمني والاقتصادي والخدمي في محافظة شبوة، وتجاوز التحديات القائمة، وما تبذله السلطة المحلية من جهود في مختلف الجوانب، واليات الدعم المطلوبة من الحكومة ضمن العمل التكاملي لتعزيز الأداء.