عصيان مدني في تعز ومئات المحلات التجارية تغلق أبوابها

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واصل تجار ومُلاك المحال التجارية في مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، عصياناً مدنياً دشنوه أمس الاثنين، تنديداً بانهيار العُملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
وقال سكان محليون، إن المئات من المحلات التجارية في أهم شوارع مدينة تعز( جمال، 26سبتمبر، التحرير)، أغلقت أبوابها لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على انهيار العملة وارتفاع الأسعار، تزامناً مع تظاهرات شعبية وسط المدينة،بحسب يمن شباب.
يأتي ذلك في إطار موجة احتجاجات شعبية واسعة تشهدها محافظة تعز منذ أكثر من أسبوعين تنديداً بعجز الحكومة عن وضع أي حلول اقتصادية من شأنها ايقاف تدهور العملة الوطنية التي وصلت إلى مستويات تاريخية أمام الدولار بعد تجاوزها عتبة 1200 ريالا.
وكانت مدينة تعز قد شهدت أمس، الإثنين، احتجاجات غاضبة هي الأوسع منذ استئنافها قبل أسبوعين، تنديدًا بتدهور العملة وزيادة أسعار السلع الأساسية، صاحب ذلك عصياناً مدنياً للتجار وإغلاق للبنوك والمصارف.