الكشف عن هوية قيادي حوثي كبير لقي مصرعه في الحديدة

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كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، عن هوية قيادي حوثي ميداني لقي مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات جنوب الحديدة، غربي البلاد.
وقال إعلام القوات المشتركة امس، إن المدعو هاني المروني، المكنى "سجاد"، لقي مصرعه مع عناصر حوثية أخرى أثناء هجوم فاشل على منطقة الدنين جنوب غرب مدينة حيس، الأسبوع الماضي.
وأوضح إعلام القوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية فشلت في انتشال جثة المروني.
ويعمل المروني، الذي ينحدر من مدينة صنعاء القديمة، مشرفاً لمجموعة تتمركز عناصرها في جبل عرفان جنوب حيس، وتم نقل مجموعته مؤخراً إلى محور الدنين، فيما حلت محلها مجموعة أخرى بقيادة آخر يدعى صفوان الوزير.
وكان الإعلام العسكري وزّع فيديو يوثق جانباً من الاشتباكات ولحظة انتشال جثة المذكور من قبل القوات المشتركة.
إلى ذلك، تصدت القوات المشتركة مساء الاثنين لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من الحوثيين على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وخلال عملية التصدي، قتلت القوات المشتركة اثنين من المتسللين الحوثيين وأسرت ثالثا، بينما سقط عدد من آخر الحوثيين جرحى، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
وتواصل القوات المشتركة تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في العتاد والأرواح خلال تصديها لهجمات الميليشيات وخروقاتها للهدنة الأممية الإنسانية في محافظة الحديدة.