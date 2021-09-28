فرنسا تعلن بشكل مفاجئ تخفيض عدد تأشيرات الدخول من 3 دول عربية

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 67

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل عطال، عن رغبة بلاده بتخفيض عدد

تأشيرات الدخول لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف، و30 في المئة للتونسيين.

وأضاف المتحدث بأن ذلك يعود لرفض حكومات هذه البلاد إعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين هاجروا إلى فرنسا