تفاصيل المعارك الدامية خلال 24ساعة الماضية في جبهات الجوف مأرب وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية

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أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، أمس الاثنين، إن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.
مقتل 58 حوثياً في مأرب
إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني في وقت سابق اليوم، أن 58 عنصرا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".
كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية قصفت مركبات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية.