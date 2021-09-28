حزب الاصلاح يؤيد انتفاضة تعز ويدعو للحفاظ على السلمية

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز، الاثنين 27 سبتمبر/أيلول، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، وتأييده لمطالبهم بوضع حد لتدهور العملة، وارتفاع الأسعار، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والمتظاهرين للحفاظ على سلميتهم.

ودعا إصلاح تعز، في بيان له، المحتجين "إلى الحفاظ على الشكل السلمي، والتعبير عن مطالبهم بشكل راق، واتخاذ اليقظة والحذر ممن يحاولون استغلال الاحتجاجات المشروعة لارتكاب أعمال تسيئ لمدينة تعز، أو تتعرض لممتلكات المواطنين وإجبار المحلات على الإغلاق، وشل الحركة والتي تضاعف من معاناة المواطن".

وشدد على ضرورة "تحلي المواطنين بالوعي والوقوف أمام كل من يريد أن ينحرف بالاحتجاج أو توظيفه لصالح أجندات معينة بعيدا عن الهدف الحقيقي المتعلق بالقضايا المعيشية التي تهم كل المواطنين".

ودعا الإصلاح في المواطنين "إلى اليقظة والعمل كمجتمع متماسك لحماية تعز واستقرارها والوقوف في وجه كل من يحاول استغلال الأوضاع الصعبة لتمرير شعارات معادية تزعزع السكينة العامة، تنفيذا لأجندة ومشاريع متربصة بالمحافظة".

كما دعا "الحكومة إلى الإسراع في تحمل مسؤوليتها وسرعة القيام بالمعالجات الضرورية اللازمة التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين ووضعهم المعيشي الصعب".

وأكد إصلاح تعز، "أن التدابير الجادة تبدأ من عودة الحكومة إلى الوطن، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة او إحدى المحافظات المحررة لتكون قريبة من معركة التحرير ومن معاناة الناس وقضايا الوطن".

وجدد الإصلاح "تأكيده على أن الانقلاب الحوثي ومليشاته، هما أساس كل مصائب اليمن واليمنيين، وما يتعرضون له من حروب وأوجاع وحرمان، وهذا ما جعل الشعب اليوم يحارب في جبهتين؛ مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي، وفي جبهة الكفاح من أجل لقمة العيش التي تخلت عنها الحكومة ولم تعرها أي اهتمام كما هو شأنها السلبي والمتخاذل في معركة التحرير وإسقاط الانقلاب".

ودعا الإصلاح وذكّر الأشقاء في التحالف العربي بمسؤوليتهم الأخوية تجاه اليمن في مثل هذه الظروف الاقتصادية و المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمن واليمنيون، ونحن نخوض مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية معركة قومية واحدة لمواجهة خطر مشترك.

كما دعا القيادة السياسية والحكومة إلى الضغط لتشغيل الموانئ والمنشآت الاقتصادية، وإعادة التصدير، بما يفضي إلى كبح جماح التدهور الاقتصادي، والتغلب عليه، وتخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء هذه الأزمات المتلاحقة.

وكانت مدينة تعز قد شهدت اليوم الإثنين، احتجاجات غاضبة هي الأوسع منذ استئنافها قبل أسبوعين، تنديدًا بتدهور العملة وزيادة أسعار السلع الأساسية.