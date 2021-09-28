إعتقال خلية حوثية في أبين مكونة من 4 أشخاص

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين خلية حوثية إرهابية مكونة من 4 أشخاص بتهمة تجنيد عناصر وخلايا للعمل لصالح مليشيا الانقلاب، كشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» اجتماعات عقدها مندوب الملالي في صنعاء الإرهابي حسن إيرلو مع قيادات تنتمي للمحافظات الجنوبية موالية للحوثي الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر بأن إيرلو طلب من القيادات العمل من داخل المحافظات المحررة في جنوب البلاد، كاشفة أن قائد الخلية الذي قبض عليه عينته المليشيا مديراً عاماً لمديرية الوضيع، وأنه تسلل إلى أبين بناء على توجيه من إيرلو للبحث عن مناصرين والترتيب لإثارة الفوضى في إطار خطة لتنفيذ هجوم على أبين ولحج وعدن وإعادة السيطرة عليها مرة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية في أبين أعلنت القبض على مدير عام مديرية الوضيع المعين من الحوثيين على رأس خلية مكونة من 3 أشخاص، مؤكدة أن القيادي الحوثي كان قائداً سابقاً لإحدى النقاط الحوثية في محافظة البيضاء.

وأخفقت المليشيا الحوثية في تنفيذ مخطط إيرلو لاختراق محافظة مأرب ما دفعها للتوجه نحو شبوة والمحافظات الجنوبية للبحث عن تغطية لفشلها الذريع ورفع معنويات مقاتليها المنهارة.

واعترف القيادي الحوثي علي ناصر الشريف بأن إجمالي المساحة التي تمكنت المليشيا خلال نحو 20 شهرا من الحرب المتواصلة على مأرب من السيطرة عليها بلغت 19%، أي أقل من نسبة 1% خلال الشهر الواحد، منها 7% كانت المليشيا تسيطر عليها قبل الانقلاب