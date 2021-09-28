وزير الإعلام : يهاجم ويرد بقوة على تصريحات المسؤولين الإيرانيين ويؤكد على دورهم في إنشاء مليشيات الحوثي وإدارة إنقلابها على الدولة

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الايرانية، مؤخراً اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الايراني في إنشاء مليشيا الحوثي الارهابية وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

واضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان اخطر تلك الاعترافات هي التصريحات التي كشف عنها قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد عن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني قبل مقتله بثلاثة أشهر، عن إنشاءه محورا من ستة جيوش خارج حدود إيران "بينها مليشيا الحوثي" و"أنه في حال أراد احد استهدافها، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولا".

‏واشار الارياني، الى ان هذه التصريحات الخطيرة تكشف حقيقة ما يحدث في اليمن منذ العام 2014م، وطبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي من تنفيذ للاجندة الايرانية على حساب شلال الدماء المتدفق منذ انقلابها على الدولة، واستمرارها في التصعيد السياسي والعسكري وتفويض الحلول السلمية الأزمة باوامر ايرانية.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالتصدي لمسئولياتهم القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استخدام الملف كورقة للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية