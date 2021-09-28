وزير الإعلام : يهاجم ويرد بقوة على تصريحات المسؤولين الإيرانيين ويؤكد على دورهم في إنشاء مليشيات الحوثي وإدارة إنقلابها على الدولة الحكومة اليمنية تتهم المليشيات الحوثية بإطلاق 300صاروخ باليستي على مأرب من عام 2014 استمرار إنهيار العملة واحتجاجات غاضبة في الشارع اليمني والبنك يعلن عن تدابير عاجلة كيف نتخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة؟ صلاح يثير قلق جماهير ليفربول بنشره صورة خطأ المسكوت عنه في حريق «مركز الأبحاث» التابع للحرس الثوري الإيراني مكون من 10 نقاط.. مسؤول حكومي يتقدم بمقترح عاجل للرئيس «هادي» والحكومة لإيقاف إنهيار الريال اليمني دولة عربية تستضيف جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران انتحار مراهقين يثير جدلاً واسعاً.. رفضت أسرتاهما زواجهما بعد “قصة حب” وتناولا “الحبة القاتلة” إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر منزلي للملك والملكة
قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الايرانية، مؤخراً اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الايراني في إنشاء مليشيا الحوثي الارهابية وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
واضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان اخطر تلك الاعترافات هي التصريحات التي كشف عنها قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد عن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني قبل مقتله بثلاثة أشهر، عن إنشاءه محورا من ستة جيوش خارج حدود إيران "بينها مليشيا الحوثي" و"أنه في حال أراد احد استهدافها، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولا".
واشار الارياني، الى ان هذه التصريحات الخطيرة تكشف حقيقة ما يحدث في اليمن منذ العام 2014م، وطبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي من تنفيذ للاجندة الايرانية على حساب شلال الدماء المتدفق منذ انقلابها على الدولة، واستمرارها في التصعيد السياسي والعسكري وتفويض الحلول السلمية الأزمة باوامر ايرانية.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالتصدي لمسئولياتهم القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استخدام الملف كورقة للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية