آخر الاخبار

كيف نتخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة؟ صلاح يثير قلق جماهير ليفربول بنشره صورة خطأ المسكوت عنه في حريق «مركز الأبحاث» التابع للحرس الثوري الإيراني مكون من 10 نقاط.. مسؤول حكومي يتقدم بمقترح عاجل للرئيس «هادي» والحكومة لإيقاف إنهيار الريال اليمني دولة عربية تستضيف جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران انتحار مراهقين يثير جدلاً واسعاً.. رفضت أسرتاهما زواجهما بعد “قصة حب” وتناولا “الحبة القاتلة” إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر منزلي للملك والملكة الحكومة اليمنية تعود إلى شبوة و”معين“ يتعهد باستعادة ما سيطر عليه الحوثيين خلال الأيام الماضية ”غروندبيرغ“ يتعهد بإشراك النساء في جهود السلام باليمن البنك المركزي يعلن إطلاق أرصدته المجمدة منذ سنوات بانجلترا ويعد بإجراءات حازمة لوقف تدهور العملة

المسكوت عنه في حريق «مركز الأبحاث» التابع للحرس الثوري الإيراني

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 488
 

لاتزال الكثير من الأمور تتكشف حول خسائر الحريق، الذي طال مركزاً للأبحاث تابعاً للحرس الثوري الإيراني.

 

وكان الحرس الثوري، قد أعلن اليوم، أن اثنين من عناصره لقيا مصرعهما متأثرين بجروح أصيبا بها، جراء حريق اندلع، أمس الأحد، في منشأة تابعة له غربي العاصمة الإيرانية طهران.

 

وبحسب بيان نشره موقع الحرس الثوري فإن كلا من مرتضى كريمي وحسين عبادي توفيا بسبب إصاباتهما البالغة.

 

وكشفت صحيفة “القبس” الكويتية أن الحريق اندلع في موقع “بارتشينط العسكري الإستراتيجي، مضيفة أنه حصل نتيجة تجربة صاروخية باءت بالفشل.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن بيان الحرس الذي قال إن الحريق وقع غرب طهران، فيه شيء من التضليل، لأن الحريق اندلع نتيجة انفجار فاشل لتجربة صاروخية جنوب شرقي طهران، وفي مجمع “بارتشين” بالتحديد، وليس غرب العاصمة.

 

كما أكدت المصادر أن عدد قتلى مهندسي إنتاج الصواريخ في منشأة “بارتشين” مرشح للزيادة، بسبب شدة الانفجار.

 

وكان الحرس الثوري قد أعلن ، الأحد، عن اندلاع حريق في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين فيه، دون أن يحدد أسباب اندلاع الحريق أو مكانه.

إقراء أيضاً
دولة عربية تستضيف جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران
الرئيس الذي أعلن للعالم سنتيح لقاح كورونا وسنوزعه للبشرية جمعاء مجانا
أبوظبي تستعد لتوجيه ضربة تستهدف الرياض .. وقناتي العربية والحدث مشروع المخطط
أردوغان يتوعد أمريكا من وسط واشنطن ويباغت الإدارة الامريكية بصفقة سلاح عملاقة قر
جلالة الملك وعقيلته يدخلان الحجر الصحي والديوان الملكي ينشر توضيحا
أردوغان يتحد قرارات أمريكية ويعلن العزم في شراء المنظومة الروسية الثانية إس 400
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس