مكون من 10 نقاط.. مسؤول حكومي يتقدم بمقترح عاجل للرئيس «هادي» والحكومة لإيقاف إنهيار الريال اليمني

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب نائب رئيس مجلس النواب، محسن علي عمر باصرة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اليمنية واعضاء مجلس النواب بإتخاذ اجراءات جادة وفاعله للحد من تدهور العملة الوطنية.

وفي رسالة بعثها لرئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وصل مأرب برس نسخة منها أكد باصرة بانه لابد من اجراءات جادة وفاعله من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لايقاف تدهور الاقتصاد اليمني.

وحمّل باصرة في رسالته رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية مسؤولية انهيار العملة الوطنية كونهما من يمتلكون القرار :

وأضاف :لقد طالبنا بمذكرتنا التى رفعناها لفخامة الرئيس في 25 يوليو أي قبل شهرين وهو اقاله قيادة البنك المركزي ومجلسه الاداري والتقى رئيس الجمهورية مع قيادة البنك المركزي وكأنه اعطي لها صك الغفران وعملت بعض الاجراءات المكتبيه التي لم تنفذ على الواقع واليوم انهارت العملة وازدادت انهيارا وانهارت معها حاله المواطن المعيشية"

وقال بأن على رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تقديم مقترحات عاجلة وجادة لرئيس الجمهورية ورئاسه الحكومة تعمل على ايقاف تدهور العملة المحلية.

فيما يلي نقاط المقترح التي تقدم به باصرة للرئيس هادي والحكومة الشرعية في يوليو الماضي لايقاف الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية وطالب بتفعيلها لايقاف الانهيار الجديد.

1) إقاله قيادة البنك المركزي وتعيين ادارة فاعله وكفؤة ونزيهة.*

*2) اعادة تفعيل المجالس المحليه بالمحافظات والمديريات.*

*3)وتفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه*

*4) تحسين موارد البلاد من خلال تصدير الغاز اذا سيتصدر أوبيعه محليا*.

*5) إعادة تشغيل قطاعات النفط الواقفه كانت الانتاجيه او الاستكشافية*

*6)تفعيل وتشغيل المطارات المتوقفة والمواني المشلولة في عملها*

*7) توريد الموارد المركزية من المحافظات الى الحسابات المركزيه للحكومة وليس بالضرورة للبنك المركزي بعدن*

*8)إيقاف التعامل مع الصرافين من قبل مؤسسات الدوله والغاء الحسابات عندهم وتفعيل الحسابات بالبنوك ومحاسبه من يخالف.*

*9)عودة الحكومه الى المناطق المحررة لتمارس مهامها بل عودة كافه اعضاء السلطات الثلات الى المحافظات المحررة.*

*10)صرف كافة رواتب رجال الدولة بالريال اليمني لنعيش معانات مواطنينا*

واكد باصره بأن تطبيق النقاط العشر من المقترح الذي تقدم به سوف تدور الدورة الماليه وتستقر العملة المحلية وستتفعل الجبهات.

واختتم باصرة رسالته بالقول :

اذا تمت مثل هذه الاجراءات فستدور الدورة الماليه وتستقر العملة وستتفعل الجبهات ام غيرذلك فاننا نخون الامانه التي أوكلها لنا الشعب وقسمنا اليمين المغلظة عليها وإنها خيانه دستوريه والشعب يقول صباح ومساء علينا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير"