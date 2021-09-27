إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر منزلي للملك والملكة

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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد.
وأفاد بيان الديوان الملكي، بأن أعراضًا خفيفة ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد الفيروس، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة جدًا.
ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد الفيروس سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علمًا بأن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.