”غروندبيرغ“ يتعهد بإشراك النساء في جهود السلام باليمن

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تعهد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، بالعمل على إشراك النساء في جهود السلام بالبلاد.
وقال مكتب غروندبيرغ في بيان مقتضب: "تعقد المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة اجتماعاً هذا الأسبوع (لم يذكر موعده) في العاصمة الأردنية عمّان، وقد التقت بالأمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".
ونقل البيان عن هانس غروندبرغ قوله: "أرحّب بالأعضاء الجدد في هذه المجموعة التي تعكس التنوّع الذي يتطلبه مستقبل اليمن".
وأضاف المبعوث الأممي الذي تولى المنصب قبل أسابيع، أنّ "التزامكنّ بالسلام هو مصدر إلهام".
وتابع: "سأواصل التطرّق إلى أهمية الشمولية ولاسيما شمولية النوع الاجتماعي في جهود السلام، والإصرار عليها مع أطراف النزاع والجهات الفاعلة".
وختم قائلا: "سأعمل على هذه المسألة مع الجميع بلا هوادة".
والمجموعة النسوية اليمنية الاستشارية، مشكلة من قبل مكتب المبعوث الأممي، وتتكون من عدة ناشطات يمنيات بارزات.