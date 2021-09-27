البنك المركزي يعلن إطلاق أرصدته المجمدة منذ سنوات بانجلترا ويعد بإجراءات حازمة لوقف تدهور العملة

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1243

أعلن البنك المركزي اليمني، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، إطلاق أرصدته المجمدة لدى بنك إنجلترا منذ عدة سنوات، مؤكدا ان هذا سيعزز من موقف الإحتياطي الخارجي للبنك والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية.

ووعد البنك المركزي في بيان له، باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدهور العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا، وسط موجة سخط شعبي.

وأوضح البيان، أن البنك المركزي "يعتزم قريبا اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك؛ لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية"، دون أن يحدد هذه الإجراءات.

وأكد البنك المركزي أنه "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".

وطالب البنك الأطراف المتنازعة في اليمن باحترام استقلاليته، محذرا من "المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".

يأتي بيان البنك المركزي في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات، خصوصا في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وشهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.

ويشهد اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا اقتصاديا، على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.