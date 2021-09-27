رجل أعمال حوثي يخرج طفل من المدرسة ويعتدي عليه بالضرب (شاهد)

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدم رجل أعمال تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، يدعى بسام الخطيب، بالاعتداء ضربا على طفل (8 سنوات) تشاجر مع ابنه في المدرسة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وبحسب مصادر حقوقية، فإن بسام الخطيب ـ مدير شركة الهادي الملاحية التابعة للقيادي الحوثي محمد عبد السلام فليتة ـ اعتدى على الطفل أيمن حسن مقبولي بعد أن تشاجر مع ابنه في إحدى المدارس بالحديدة.

وقالت إن الخطيب حضر إلى المدرسة وأخرج الطفل إلى باحة المدرسة، قبل تكتيف الطفل وترك نجله ينهال عليه بالضرب، بينما أختتم الخطيب الأب بصفع الطفل أيمن، وحدث ذلك أمام مرأى ومسمع المعلمين والطلاب في انتهاك صارخ للحرم المدرسي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يروي فيه والد الطفل أيمن المعتدى عليه أيمن الذي أكد الأخير أنه تشاجر مع الطفل وسيم بسام الخطيب شجار عادي بين طفلين كما هو عادة الأطفال في كل المدارس.

وقال والد أيمن "حضر ولي أمر الخطيب وقام بإخراج ولدي من داخل المدرسة وإحضاره إلى هذا المكان" يشير إلى باحة المدرسة".

وبصوت مبحوح مليء بالقهر ناشد والد الطفل ايمن جميع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني للضغط على إدارة المدرسة وإحضار ولي أمر الطالب الخطيب واتخاذ الإجراء المناسب بحقه. وختم والد الطفل المعتدى عليه بالقول "فمالم فإن الدم بيني وبينه إلى يوم الدين ولن اترك حق ابني".

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وأثارت الحادثة سخطا واستنكارا واسعا بين أوساط اليمنيين، مطالبين بضبط المتهم الخطيب وانزال أشد العقوبة لارتكابه جريمتين في الوقت ذاته اقتحام الحرم المدرسي وإخراج الطفل والاعتداء عليه هو ونجله.