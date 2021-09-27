السفارة اليمنية في سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 59 لثورة 26 سبتمبر

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - سبأ

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نظمت السفارة اليمنية في سلطنة عمان، اليوم، حفلاً بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، بحضور اعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من ابناء الجالية اليمنية في السلطنة.

واكد السفير د خالد بن شطيف، ان ثورة الـ 26 من سبتمبر ستبقى خالدة في وجدان كل يمني ونبراساً يضئ درب اليمنيين في معركة الوعي ضد الإمامة.