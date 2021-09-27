السفارة اليمنية في سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 59 لثورة 26 سبتمبر

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نظمت السفارة اليمنية في سلطنة عمان، اليوم، حفلاً بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، بحضور اعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من ابناء الجالية اليمنية في السلطنة.
واكد السفير د خالد بن شطيف، ان ثورة الـ 26 من سبتمبر ستبقى خالدة في وجدان كل يمني ونبراساً يضئ درب اليمنيين في معركة الوعي ضد الإمامة.