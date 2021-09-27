إعلان تشكيل مجلس الاسناد الشعبي لتحرير أمانة العاصمة وتعزيزا للمعركة وانهاء الانقلاب

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أعُلن اليوم الاثنين، تشكيل مجلس الاسناد الشعبي لأمانة العاصمة لرفد ودعم أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية، والدفع بعجلة تحرير العاصمة صنعاء وانهاء الانقلاب الحوثي وبناء اليمن الاتحادي الكبير.

وفي الحفل الذي عقد اليوم في محافظة مأرب تزامنا مع الذكرى التاسعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وحضره وزير الصناعة والتجارة الشيخ محمد الأشول وعدد من كبار القادة العسكريين والمدنيين، أقر الحاضرون النظام الأساسي للمجلس بعد قراءته وطرح الملاحظات عليه.

وفي اللقاء الأول لأعضاء مجلس الاسناد الشعبي لأمانة العاصمة انتخب الحاضرون أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل رئيسا للمجلس، ومحمد الحزمي نائبا، وعبدالمجيد الجرف أمينا عاما، وعلي الحدمة مقررا.

كما انتخب بالاقتراع السري العقيد أحمد يحي الأشوال رئيسا تنفيذيا، ود.عبدالحليم الهجري نائبا.

كما وافق المجلس بالإجماع على تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية المقدمة من رئاستها وهم: محمد الجماعي للاعلام والعلاقات، فهمي الزبيري للحقوق والحريات، رضوان مسعود للأسرى والمختطفين، رفيق الظبياني للحشد والتعبئة، صادق الاحمدي لشئون الجرحى وعباس عبدالمغني مسئولا للجنة الإغاثة.

وفي كلمة له أكد وكيل أمانة العاصمة امين عام مجلس مقاومة أمانة العاصمة عبدالمجيد الجرف أن المرحلة تتطلب تظافر الجهود لدعم وإسناد الجيش والمقاومة في جبهات القتال.

مشيرا إلى أن أبناء أمانة العاصمة يتصدرون ميادين وجبهات الدفاع عن الجمهورية والدولة، موضحا أن تضحيات وجهود أبناء أمانة العاصمة مستمرة ومتواصلة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب.