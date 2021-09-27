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نظارات هيفا وهبي التي أثارت جدلا واسعا بسبب سعرها

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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أثارت نظارات الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي في إحدى إطلالاتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت هيف وهبي في إطلالة مرتدية فستان من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح، ونظارات شمسية باللون النيون الاخضر .

كما وتميزت هذه النظارات بشكلها الغريب ولونها المضيء وهي من علامة poppylissiman، وبحسب الموقع الالكتروني الخاص بهذه العلامة، يبلغ سعرها حوالى 105 دولار أميركي، وأصبح سعرها في التنزيلات 70 دولار أميركي.

هيفاء وهبي هي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية ولدت في 10 مارس 1979، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

 
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