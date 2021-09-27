مسؤول بارز في إدارة بايدن يزور السعودية والإمارات برفقة ”ليندركينج“ لبحث الوضع في اليمن

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات برفقة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج، وفق ما أعلنه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وقالت إميلي كورن المتحدثة باسم المجلس في بيان إن بريت ماكجورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس سينضم إلى سوليفان وتيم لندركينج وأضافت أن سوليفان سيجتمع مع "زعماء بارزين بشأن نطاق من التحديات الإقليمية والعالمية".

وسيتوجه سوليفان للسعودية يوم الاثنين لإجراء مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول الوضع في اليمن وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء التي كانت أول من نشر نبأ الزيارة.

ونقل تقرير الوكالة عن مصادر قولها إن من المتوقع أن يلتقي سوليفان أيضا بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد.