تعليق عمل محطات بيع الوقود في أربع محافظات‎‎ بسبب تدهور العملة

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن اتحاد ملّاك محطات بيع الوقود (غير حكومية)، تعليق العمل في جميع المحطات بأربع محافظات يمنية (جنوب)، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، بسبب تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في أسعار بيع المشتقات النفطية، بعد أن وصلت قيمة الدبة البترول (20 لتر)، نحو 18 ألف ريال يمني، (15 دولارا)، في المحطات الخاصة، بينما يباع في المحطات الحكومية 12200 ريالا (10.16 دولارات).

وقال الاتحاد في بيان، الإثنين: "نظرا لما آلت إليه الأمور من تدهور وانهيار في العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات، تقرر تعليق العمل في المحطات الخاصة في 4 محافظات هي: عدن، ولحج، وأبين، والضالع".

وأضاف: "سيتم تعليق العمل في المحطات، حتى يتم الجلوس مع الجهات المعنية والخروج بالحلول المناسبة، التي تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالدرجة الأولى".

ودعا الاتحاد، "جميع ملّاك المحطات الخاصة والوكلاء إلى الالتزام بما ورد في البيان".

وشهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة وعصيان مدني، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.

وتشهد اليمن خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا اقتصاديا، على خلفية التدهور غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.