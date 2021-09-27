24 ساعة دامية على الحوثيين في شبوة ومأرب وحصيلة القتلى كبيرة

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني،اليوم الاثنين، أن 58 عنصرا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".

وأوضح المصدر بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية قصفت مركبات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وكان العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا في وقت سابق بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أمس، فيما توعد الجيش بإنزال هزيمة كبيرة بالميليشيات.

وشدد رئيس أركان الجيش الوطني وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بأن الميليشيات المدعومة من إيران ستتفاجأ بضربات قاسية لن تتعافى منها.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي(2021) هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.