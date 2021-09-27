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الدولار الواحد بـ 1200 ريال.. آخر تحديثات سوق الصرف مساء اليوم الاثنين في عدن وصنعاء

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين:

أسعار الصرف في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1193

بيع الدولار 1200

شراء السعودي 314

بيع السعودي 317

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