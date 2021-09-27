الدولار الواحد بـ 1200 ريال.. آخر تحديثات سوق الصرف مساء اليوم الاثنين في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين:
أسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1193
بيع الدولار 1200
شراء السعودي 314
بيع السعودي 317