الحكومة تصف العرادة بـ ايقونة الصمود وتعلق على استهداف منزله بالصواريخ الباليستية

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعربت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات إستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بمديرية الوادي بصاروخين باليستيين، والذي أدى إلى ترويع النساء والأطفال وخلف أضرار كبيرة في المنزل ومستشفى ومسجد وعدد من المنازل المجاورة له.

‏وقال الإرياني في تصريح لوكالة (سبأ)، أن الاستهداف الإرهابي لمنزل اللواء سلطان العرادة، الذي بات أيقونة لصمود ونضال واستبسال مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي، ونموذج للتفاني والإخلاص والبذل والتضحية في خدمة الوطن، عمل انتقامي جبان يؤكد حالة الإفلاس الذي تمر به المليشيا، وفشل كل محاولاتها للنيل من صمود المحافظة وأبنائها الشرفاء.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الهجوم وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح بمحافظة ‎مأرب باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا إلى تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وامس صرح العرادة من على أنقاض منزله المستهدف قائلا: لن يثنينا استهداف الممتلكات ولن نُحكم الا بمبادئ سبتمبر.