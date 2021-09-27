عودة عدد من الوزراء تمهيدا لعودة الحكومة اليمنية الى الداخل

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أكد وزير الشباب والرياضة، نائف البكري، تواجد عدد من الوزراء في مدينة سيئون بحضرموت، تمهيدا لعودة الحكومة إلى البلاد ومزاولة أعمالها بصورة كاملة.
وقال البكري، الذي يتواجد في سيئون، إن عودة بعض الوزراء جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي لزيارة جميع المحافظات المحررة.
وأضاف البكري لقناة بلقيس أن الحكومة أمام مسؤولية تاريخية للوطن والمواطن، الذي بحاجة إلى تلبية متطلبات الحياة، من توفير الخدمات والمرتبات، إضافة إلى دعم الجيش الوطني في معركته مع الحوثيين.
كما أكد البكري أن زيارته لمدينة سيئون جاءت أيضا بهدف الاطلاع على الأنشطة الرياضية الداخلية التي تهتم بها وزارة الشباب والرياضة في مدينة سيئون، ومتابعة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للاندية، بعد غيابه لسنوات، والعمل على استعادة جميع الأنشطة الرياضية التي عبثت بها مليشيا الحوثي.
يأتي ذلك وسط احتجاجات غاضبة تشهدها بعض المحافظات، جراء تردي المعيشة، وانهيار العملة.