شاهد.. اجتجاجات شعبية غاضبة تعم محافظات يمنية عدة

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شهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.
وشهدت تعز عصيان مدني واحتجاجات مطالبة بإنقاذ العملة ومحاسبة المحافظ ورحيل الحكومة.
وسقط جريح واحد في التظاهرة التي شهدتها مدينة تعز.
واغلق المحتجون شوارع مدينة تعز، ومنعوا الحركة المرورية وإحرقوا الإطارات وأيدهم جميع التجار بإقفال محلاتهم.
في حضرموت ايضا شهدت مدينة القطن احتجاجات شعبية غاضبة، جراء إنهيار سعر الصرف وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وفي مديرية لودر خرج المواطنون في احتجاجات شعبية غاضبة في مديرية منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وإنهيار العملة الوطنية.