مطارح قبائل ”الجدعان“ تعزز جبهات جنوب وغرب مأرب بـ35 طقماً عسكرياً محملة بالمقاتلين أردوغان يتحد قرارات أمريكية ويعلن العزم في شراء المنظومة الروسية الثانية إس 400 لاعب إنجليزي ينقذ فريقه من الخسارة بهذه الحيلة الغريبة الأول مرة في السعودية هذه المرأة تشرف على فعالية رفيعة المستوى غارات مكثفة تدك تجمعات الحوثيين جنوب مأرب ومعارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى مقتل 3 ضباط بقصف حوثي مسؤول افغاني يكشف تفاصيل ظهور صور لآثار فرعونية مثيرة للجدل في أفغانستان ظهور هذه العلامات على الأيدي تكشف إصابتك بمرض خطير ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حفل ايقاد شعلة 26 سبتمبر بحجة إلى 12 شخصا مخطط إنقلابي جديد في صنعاء لتدمير السجل الإنتخابي ومصادر تكشف التفاصيل
أعلن قائد مطارح مقاومة الجدعان ومدير عام مديرية رغوان الشيخ طه بن علوي بن زبع، تعزيز قبائل الجدعان لجبهات القتال جنوب وغرب مأرب بـ35 طقما عسكرياً محملة بالمقاتلين والأسلحة.
وقال ”بن زبع“ في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر: ”بحسب توجيهات محافظ المحافظة وفي سياق خطةن إسناد الجيش في جبهات مارب قمنا، اليوم الاحد، بتعزيز جبهات المخدرة وصرواح والجدعان ورغوان بـ 15 طقما مسلحاً بمقاتليها وعتادها من قوة مطارح مقاومة قبائل الجدعان“.
وأضاف: ”كما تم تعزيز جبهات ملعاء في حريب ومراد بـ20 طقما مسلحاً من مطارح مقاومة قبائل الجدعان"، مشيرا الى انه سيتم رفد خطوط مواجهات أخرى من مختلف قبائل مارب والجوف وفقاً لخطة الجيش والمقاومة للدفاع عن المحافظة".
ولفت قائد مطارح مقاومة الجدعان الى ان ذلك التعزيز يأتي في إطار خطة إسناد يشرف عليها محافظ المحافظة وقيادة الجيش والمقاومة الشعبية للدفاع عن مارب ومواجهة المليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران.
وحيا ”بن زبع“ الأبطال من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معبرا عن فخره بالأبطال الذين نراهم في كل ميادين الدفاع عن الجمهورية والوطن.
وبمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة هنأ ”بن زبع“ بإسم أبناء مديرية رغوان وبإسم مطارح مقاومة الجدعان قيادة وأفراد، هنأ القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مارب وللجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وعبر عن شكره للأشقاء لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان، لدعمهم المستمر للشرعية والجيش والمقاومة في مواجهة المليشيات والتدخل الإيراني البغيض.