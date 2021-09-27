مطارح قبائل ”الجدعان“ تعزز جبهات جنوب وغرب مأرب بـ35 طقماً عسكرياً محملة بالمقاتلين أردوغان يتحد قرارات أمريكية ويعلن العزم في شراء المنظومة الروسية الثانية إس 400 لاعب إنجليزي ينقذ فريقه من الخسارة بهذه الحيلة الغريبة الأول مرة في السعودية هذه المرأة تشرف على فعالية رفيعة المستوى غارات مكثفة تدك تجمعات الحوثيين جنوب مأرب ومعارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى مقتل 3 ضباط بقصف حوثي مسؤول افغاني يكشف تفاصيل ظهور صور لآثار فرعونية مثيرة للجدل في أفغانستان ظهور هذه العلامات على الأيدي تكشف إصابتك بمرض خطير ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حفل ايقاد شعلة 26 سبتمبر بحجة إلى 12 شخصا مخطط إنقلابي جديد في صنعاء لتدمير السجل الإنتخابي ومصادر تكشف التفاصيل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "غير متردد" بشأن شراء أنقرة الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" الروسية، وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافاً مع واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي وقد يدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.
وأوضح أردوغان أن رفض واشنطن لعودة أنقرة لبرنامج إنتاج طائرات "إف 35" الأميركية المتطورة لم يمنح بلاده أي خيار سوى اللجوء إلى روسيا للحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400".
جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز الأميركية أذيعت الأحد. يشار إلى أن الولايات المتحدة تقول إن الصواريخ إس-400 تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز إف-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي، وفق رويترز.
عقوبات سابقة
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 آخرين من العاملين بها في ديسمبر، في أعقاب حصول أنقرة على الدفعة الأولى من الصواريخ إس-400.
كما استمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وأكدت واشنطن مراراً أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة.
إلى ذلك سيزور أردوغان روسيا الأسبوع الحالي للاجتماع مع رئيسها فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا تشمل شمال غربي سوريا. يذكر أن روسيا بدأت بتسليم "إس 400" إلى تركيا في 12 يوليو 2019، إذ وقعت موسكو وأنقرة اتفاق توريد "إس 400" في ديسمبر 2017، وتحصل تركيا بموجبه على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس 400" جزئياً