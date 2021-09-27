غارات مكثفة تدك تجمعات الحوثيين جنوب مأرب ومعارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين 27 سبتمبر/أيلول، غارات مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).
وقالت مصادر ميدانية، إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، بعدة غارات، تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في على امتداد الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأفادت المصادر باندلاع معارك عنيفة، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الاثنين، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب.
وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، رصدت وسائل إعلام حوثية، 24 غارة جوية لمقاتلات التحالف في مديريتي حريب والجوبة جنوب مأرب، و6 غارات في مديرية صرواح، غربي مأرب.
يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى في عدة جبهات شمال وغرب وجنوب محافظة مأرب.