مقتل 3 ضباط بقصف حوثي

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أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 ضباط، اثنان منهم "مسؤولان أمنيان" في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون السبت، واستهدف حفلا بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).
ونعت وزارة الداخلية، مساء الأحد، "3 من ضباطها قتلوا بقصف صاروخي شنه الحوثيون على مدينة ميدي بمحافظة حجة، بالتزامن مع احتفالات أبناء المدينة بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول" .
وأوضحت الوزارة أن الضحايا هم "العقيد عبد الله محمد طرموم رئيس عمليات شرطة محافظة حجة، والعقيد علي علي أبو قحم مدير شرطة ميدي، والملازم يحيى عيسى أبو قحم" .
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثي عن الحادثة حتى الساعة 06:30 (ت.غ).
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حجة، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف الحفل بالمحافظة إلى 12 قتيلا مدنيا و 22 جريحا جلهم من المدنيين.
والسبت، أحيا المئات من اليمنيين في محافظات عدن وحضرموت وتعز وحجة ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي قامت ضد حكم ما تسمى "المملكة المتوكلية" التي اتُهمت بالاستبداد وإفقار وتجهيل الشعب.