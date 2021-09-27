ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حفل ايقاد شعلة 26 سبتمبر بحجة إلى 12 شخصا

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صاروخي حوثي استهدف حفلا بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، إلى 12 قتيلا و22 جريحا.

جاء ذلك في بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حجة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستنكر البيان "الجريمة النكراء لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي استهدفت حفلا أقيم بمديرية ميدي في محافظة حجة، أثناء إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا و22 جريحا جلهم من المدنيين".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى "إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي، واتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 3 صحفيين بالقصف الحوثي في حجة.

ومساء السبت، أحيا المئات من اليمنيين في محافظات عدن وحضرموت وتعز وحجة ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي قامت ضد حكم ما تسمى "المملكة المتوكلية" التي اتُهمت بالاستبداد وإفقار وتجهيل الشعب.