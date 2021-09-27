ظهور هذه العلامات على الأيدي تكشف إصابتك بمرض خطير ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حفل ايقاد شعلة 26 سبتمبر بحجة إلى 12 شخصا مخطط إنقلابي جديد في صنعاء لتدمير السجل الإنتخابي ومصادر تكشف التفاصيل لغز الدولة الوحيدة في العالم التي لم تشهد إصابة واحدة بكورونا.. نشطاء يتهمونها بالكذب عودة الصراعات من جديد بين قطر والبحرين في تصريحات إعلامية خطيرة مصرع 40 حوثياً تسللو الى ”حقل ألغام“ بجبهة ”الكسارة“ إصابة وزير سعودي ووالدته في حادث سير مرعب ومخيف بإيطاليا تفاصيل حزب ميركل ينهي عهده بنكسة قوية ومخزية في أسوأ خسارةبالإنتخابات الألمانية ”صغير بن عزيز“ يتوعد الحوثيين بـ”ضربات مفاجئة لن يتعافوا منها أبدًا“ غداة مظاهرة حاشدة.. ميلشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تمنع الاحتجاجات في جزيرة سقطرى
أعلنت السلطات اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صاروخي حوثي استهدف حفلا بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، إلى 12 قتيلا و22 جريحا.
جاء ذلك في بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حجة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
واستنكر البيان "الجريمة النكراء لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي استهدفت حفلا أقيم بمديرية ميدي في محافظة حجة، أثناء إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا و22 جريحا جلهم من المدنيين".
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى "إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي، واتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 3 صحفيين بالقصف الحوثي في حجة.
ومساء السبت، أحيا المئات من اليمنيين في محافظات عدن وحضرموت وتعز وحجة ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي قامت ضد حكم ما تسمى "المملكة المتوكلية" التي اتُهمت بالاستبداد وإفقار وتجهيل الشعب.