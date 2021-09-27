مخطط إنقلابي جديد في صنعاء لتدمير السجل الإنتخابي ومصادر تكشف التفاصيل

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تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية تدمير المؤسسات التشريعية والتنفيذية في اليمن، وتغيير السجل الانتخابي بهدف إجراء انتخابات في 85 دائرة انتخابية أسقطت الحصانة عن أعضائها الموالين للحكومة الشرعية.
وقال مصدر محلي في مديرية مقبنة غرب تعز لـ«عكاظ»، إن عدداً من الموالين للحوثي بدأوا النزول للقرى وعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات والشباب للتنسيق لهم لخوض الانتخابات كمرشحين في الدائرتين، بعد أن أعلنت المليشيا رفع الحصانة وإسقاط عضوية البرلمانيين الموالين للشرعية في الدائرتين.
فيما ذكرت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات في صنعاء، أن المليشيا أجرت تغييرات في السجل الانتخابي بعد إسقاط العضوية عن 83 نائباً موالياً للشرعية، إضافة إلى وفاة نائبين.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا رفعت لقياداتها العليا التعديلات بانتظار الموافقة وتحديد الميزانية المالية لإجراء الانتخابات، موضحة أن المليشيا تسعى لإنشاء مجلس نواب جديد خاضع لسيطرتها بالكامل لاستخدامه في تمرير التعديلات القانونية التي تواجه معارضة حالية من بعض الكتل الحزبية التي يعيش قياداتها تحت الإقامة الجبرية