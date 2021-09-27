مصرع 40 حوثياً تسللو الى ”حقل ألغام“ بجبهة ”الكسارة“

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لقي نحو 40 من عناصر مليشيا الحوثي، مصرعهم، مساء الأحد 26 سبتمبر/أيلول، خلال محاولتهم التسلل إلى جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن "عددًا من عناصر مليشيا الحوثي، حاولوا التسلل إلى منطقة ملغومة في جبهة الكسارة، وانفجر فيهم حقل ألغام، ما أدى إلى مقتل 40 مسلحًا حوثيًا في ذات الجبهة".
وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، تلقي مليشيا الحوثي ضربة موجعة في جبهة الكسارة، بعد إخماد الجيش عملية هجومية لعناصر المليشيا.
وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فقد أكد "سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال"، وأن العديد من جثث العناصر الحوثية ما تزال متناثرة في خطوط التماس.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهات الجنوبية لمأرب.