إصابة وزير سعودي ووالدته في حادث سير مرعب ومخيف بإيطاليا تفاصيل

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالسعودية أحمد قطان، الأحد، إصابته ووالدته جراء حادث سير وصفه بـ"المخيف" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال قطان، عبر حسابه الموثق على "تويتر": "أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع"، دون تحديد موعده وملابساته.

وأضاف الوزير السعودي أن الحادث "أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم"، دون توضيح مدى خطورة حالتهما الصحية حاليا.

وختم قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، الموت حق".

ولم يقدم قطان ملابسات حول سبب تواجده في ميلانو، وتفاصيل الحادث، ولم يتسن على الفور الحصول تعقيب فوري من السلطات الإيطالية بشأن ما ذكره الوزير السعودي. وفي فبراير/شباط 2018، صدر أمر ملكي سعودي، بتعيين قطان، وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، بعد نحو 7 سنوات من رحلة دبلوماسية كان فيها سفيرا للمملكة بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية