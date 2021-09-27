الجيش الوطني يعلن عن ضربات موجعة تلقتها المليشيات الحوثية غرب مأرب وجثث متناثرة في الكسارة

الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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تلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، ضربة موجعة على يد الجيش الوطني غرب محافظة مأرب.

فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات في مواجهات مع عناصر الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب المحافظة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش الوطني أخمد عملية هجومية لميليشيات الحوثي في الكسارة، مؤكداً سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

كما أشار إلى أن جثث عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة عند خطوط التماس.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني، بتجدد المعارك في محيط مأرب.

كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أنه "في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة.