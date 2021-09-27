برشلونة يصالح جماهيره بثلاثية في شباك ليفانتي واتساب سيختفي من 43 طرازًا من الهواتف الذكية خلال 35 يومًا 6 أطعمة ترفع الكوليسترول من أمام منزله المقصوف..رد مُفحم من اللواء «العـرادة»على استهداف أذيال «طهران» لمنزله وزعيم قبلي بارز يدعو قبائل «اليمـن» للالتفاف خلفه قادت ملكها أسيراً وحررت صنعاء من دنسهم.. مأرب التي حطمت أطماع فارس منذ ألفي عام (ملخص إنفوغرافيك) وزارة الصحة تدين قصف الحوثيين ”كرى“ بمأرب إيران.. احتراق مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران 26 سبتمبر.. ثورة وذكرى تقض مضاجع فلول الإمامة بصنعاء الآلاف يحتشدون في تعز إحياء لذكرى ثورة 26 سبتمبر الـ59 إيقاف كافة شبكات التحويل المالية بعد الانهيار الكبير لأسعار الصرف وارتفاع عمولة التحويل إلى 100%
أكدت تقارير تقنية أن واتساب سيختفي من مجموعة من الهواتف الذكية خلال 35 يومًا.
43 طرازًا:
وبحسب بوابة التقنية، ستوقف منصة واتساب دعمها لنحو 43 طرازًا، يعمل بعضها بنظام أندرويد 4.0.4 فما قبله، والآخر بنظام iOS.9 فما دون، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر القادم.
وأكد مطورو واتساب أن الأجهزة المذكورة لن تصبح متوافقة مع متطلبات التطبيق، مطالبين بتغيير الهواتف حال الرغبة في تلقي الخدمة. يأتي ذلك في وقت تطور المنصة ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، ما يسمح للمستخدمين بقراءة الرسائل الصوتية في أوقات مهمة للغاية أو في بعض المواقف التي يصعب فيها سماع الرسائل مثل الاجتماعات والمناسبات الرسمية.