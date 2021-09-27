6 أطعمة ترفع الكوليسترول

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كشف العالم في أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول، مشيرًا إلى أن البيض والحليب بريئان من ارتفاعه كما ادعى البعض.
وقال الخضيري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كامل الدسم من اللبن والحليب بريء من تهمة رفع الكوليسترول، وكذا البيض».
وأضاف: «معظم الكوليسترول تصنعه الكبد بجسمك، ويسوء بتناول المعجنات المقلية بالزيوت،الوجبات السريعة والأطعمة المصنّعة والحلويات والسكريات والشوكلت».