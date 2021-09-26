وزارة الصحة تدين قصف الحوثيين ”كرى“ بمأرب

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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مأدان مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان، الاحد 26 سبتمبر/أيلول، قصف مليشيا الحوثيين الانقلابية منطقة كرى السكنية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب وتضرر مستشفى كرى العام جراء سقوط صاروخ باليستي على المنازل المجاورة للمستشفى.

واعتبر المصدر في بلاغ صحفي، ما جرى لمستشفى كرى العام من أضرار مادية وتهديد حياة طاقمه ومرتاديه "جريمة تضاف إلى جرائم مليشيا الحوثيين التي تدرجهم في قوائم مجرمي الحرب لمخالفتهم القانون الدولي الإنساني".

ودعا المنظمات الدولية والحقوقية للنزول إلى المستشفى والمنطقة السكنية ورصد حادثة القصف والاعتداءات المتكررة لميليشيات الحوثي على المرافق الصحية والمدنية ومواصلة الضغط على مليشيا الحوثيين لتوقف استهداف المدنيين والمنشآت الصحية.