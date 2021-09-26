إيران.. احتراق مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران

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اندلع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران، اليوم (الأحد).
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري، أن حريقًا شب في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس في طهران.
وذكر البيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وقد جرى احتواء الحريق، وفقًا لـ"رويترز".