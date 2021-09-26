الآلاف يحتشدون في تعز إحياء لذكرى ثورة 26 سبتمبر الـ59

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احتشد آلاف اليمنيين، اليوم الأحد 26 سبتمبر/أيلول، في مدينة تعز جنوب غربي البلاد؛ احتفاء بالذكرى السنوية الـ59 لثورة 26 سبتمبر/أيلول.
وشارك الآلاف في مهرجان جماهيري حاشد بمدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة، إحياء لذكرى الثورة، بدعوة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
ورفع المشاركون العلم الوطني، ولافتات تحتفي بذكرى الثورة، وتشدد على أهمية الحفاظ على النظام الجمهوري.
وردد المشاركون في المهرجان هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، ورافق ذلك قرع الدفوف وتشغيل أغان وطنية بمكبرات الصوت، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة.
وفي المهرجان، قال وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر في المدن اليمنية وقراها، انتصارا لقيم الجمهورية، في وقت نواجه الإمامة العنصرية ممثلة بمليشيات الحوثي".
ودعا أبناء تعز إلى عدم إضاعة الوقت بما لا يفيد تحرير المحافظة من الحوثيين، مشددا على أن انتصار تعز بوابة لتحرير صنعاء.
كما دعا الحكومة بهذه المناسبة إلى العمل على وقف انهيار العملة ومحاربة الفساد، والاهتمام بمتطلبات المواطنين.
واندلعت ثورة 26 سبتمبر عام 1962 في شمالي اليمن، ونجحت في إسقاط الحكم الإمامي أو ما تسمى"المملكة المتوكلية" التي اتُهمت بـ"الاستبداد وإفقار وتجهيل الشعب"، والتمهيد لإعلان الجمهورية العربية اليمنية.