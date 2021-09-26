26 سبتمبر.. ثورة وذكرى تقض مضاجع فلول الإمامة بصنعاء الآلاف يحتشدون في تعز إحياء لذكرى ثورة 26 سبتمبر الـ59 إيقاف كافة شبكات التحويل المالية بعد الانهيار الكبير لأسعار الصرف وارتفاع عمولة التحويل إلى 100% وزير الخارجية: هدف الحوثي شبه الجزيرة العربية بأكملها وإيران تمنعه من الدخول في مفاوضات قبل إسقاط مأرب الرئيس ”هادي“ يتابع معارك مأرب ويحيي أبناء وقبائل المحافظة وصمودهم لوأد المشروع السلالي ما دلالات زيارة وزير الدفاع ”المقدشي“ إلى القاهرة؟ وهل سيتحول مسار المعركة ضد الحوثيين؟ طبيب أمريكي يحطم طموحات ترامب السياسية والأخير يعترف حزينا ليفربول يحتفي بإنجاز "الفرعون" محمد صلاح التاريخي الفنانة الخليجية سعاد تعلن اعتزال الفن وتقرر لبس الحجاب وتكشف أسباب ذلك دعت الحوثيين للتعاطي بجدية.. بريطانيا تعلن: نعمل مع السعودية لإنهاء الصراع في اليمن
وجهت جمعية الصرافين في عدن، الأحد 26 سبتمبر/أيلول، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويل المالية في المحافظات المحررة، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى 100%.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه تقرر توقيف كافة الشبكات من الهوست [HOST] حتى إشعار آخر، بسبب الانهيار الكبير في أسعار الصرف، مشيرة إلى انه تقرر ايضا توقيف كافة عمليات التغطيات في الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب والهواتف.
واستمرت العملة اليمنية أمس (السبت) في التهاوي أمام العملات الأجنبية في المناطق المحررة، وسط دعوات للإسراع بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ تدابير أكثر نجاعة لوقف التدهور، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1220 ريالا في حين قفز سعر الريال السعودي الواحد لأكثر من 320 ريالا.
ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.