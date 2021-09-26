إيقاف كافة شبكات التحويل المالية بعد الانهيار الكبير لأسعار الصرف وارتفاع عمولة التحويل إلى 100%

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 591

وجهت جمعية الصرافين في عدن، الأحد 26 سبتمبر/أيلول، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويل المالية في المحافظات المحررة، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى 100%.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنه تقرر توقيف كافة الشبكات من الهوست [HOST] حتى إشعار آخر، بسبب الانهيار الكبير في أسعار الصرف، مشيرة إلى انه تقرر ايضا توقيف كافة عمليات التغطيات في الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب والهواتف.

واستمرت العملة اليمنية أمس (السبت) في التهاوي أمام العملات الأجنبية في المناطق المحررة، وسط دعوات للإسراع بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ تدابير أكثر نجاعة لوقف التدهور، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1220 ريالا في حين قفز سعر الريال السعودي الواحد لأكثر من 320 ريالا.

ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.