وزير الخارجية: هدف الحوثي شبه الجزيرة العربية بأكملها وإيران تمنعه من الدخول في مفاوضات قبل إسقاط مأرب

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الأحد 26 سبتمبر/أيلول، إن المشروع الحوثي ومن خلفه النظام الإيراني، لايهدف إلى السيطرة على اليمن فحسب، وإنما للسيطرة على كامل شبه الجزيرة العربية.



ولفت بن مبارك في مقابلة مع قناة العربية، إلى أن إيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب التي لا تزال عصية عليهم.



وأبدى وزير الخارجية، استغرابه من رفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حركة الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية، من دون أن تحقق مكسبا مقابل ذلك، كإلزامهم بتبادل الأسرى مثلا، لاختبار نواياهم.



وقال: ”يتوجب على المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن يبني على ما تم إنجازه وليس البدء من جديد".



وشدد الوزير اليمني على أهمية المبادرتين السعودية والأممية كخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.



يذكر أن المبعوث الأممي كان استهل الأسبوع الماضي جولة إقليمية من أجل إعادة الحشد لاستئناف المفاوضات السياسية، والدفع بجهود السلام وحل الصراع في اليمن.