ليفربول يحتفي بإنجاز "الفرعون" محمد صلاح التاريخي

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احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بوصول نجمه المصري إلى الهدف رقم 100 بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"
. وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه خلال المواجهة التي جمعت "الريدز" أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من "البريميرليغ" أمس السبت،
والتي انتهت بالتعادل 3-3. وهدف صلاح أمس هو هدفه الـ100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلها خلال 151 مباراة ليصبح أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع "الريدز" في تاريخ المسابقة.
ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول العديد من التغريدات التي يحتفي من خلالها بالإنجاز التاريخي لنجمه المصري كما نشر فيديو لأهدافه الـ100 في الدوري بقميص "الريدز".