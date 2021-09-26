الفنانة الخليجية سعاد تعلن اعتزال الفن وتقرر لبس الحجاب وتكشف أسباب ذلك

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أعلنت الفنانة الكويتية الشابة سعاد سليمان الشهيرة باسم ”سعودة“، وابنة الممثلة مي البلوشي، اعتزالها المجال الفني كممثلة، عقب أشهر قليلة من ارتدائها الحجاب.
ونشرت الفنانة سعاد مقطع فيديو عبر حساباتها الإلكترونية، تداولته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه سبب اعتزالها المجال الفني الذي دخلته قبل نحو 8 أعوام.
وقالت الفنانة الشابة إن سبب اعتزالها التمثيل ”هو قبولها بقسم تربية أساسية تخصص إسلامية، ورغبتها بالتفرغ لعائلتها ودراستها، حيث إنه لم يعد لديها وقت للتمثيل“.