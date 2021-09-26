دعت الحوثيين للتعاطي بجدية.. بريطانيا تعلن: نعمل مع السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

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أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأحد 26 سبتمبر/أيلول، استمرار جهودها مع الفاعلين الدوليين لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ سنوات.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "جيمس كليفرلي" نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وقال كليفرلي إن "قضية اليمن تثير قلق وحزن المملكة المتحدة ونحن نتباحث باستمرار مع جميع شركائنا الدوليين من أجل إنهاء هذا الصراع".
وأضاف أن "إعادة الأمن لهذا البلد سيكون أهم عامل مساعد على وقف انتشار المجاعة والأمراض".
وأكد مواصلة بلاده العمل مع شركائها في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لمحاولة إيجاد حل سلمي للصراع.
ودعا الوزير البريطاني "الحوثيين إلى ضرورة التعاطي بجدية مع المفاوضات لوضع حد لهذا الصراع وتخليص الشعب اليمني من معاناته".
وعن إيران، قال كليفرلي إن بلاده حريصة على عدم حصول طهران على أسلحة نووية وأن من مصلحة الأخيرة "أن تكون دولة فاعلة في المنطقة ولكن سلمية".
وأضاف: سنتعامل مع طهران إذا اظهروا التزامهم بالسلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".