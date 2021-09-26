مصدر عسكري يكشف ماذا حدث للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة فجر اليوم؟

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تلقت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأحد، ضربة موجعة على يد أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش أخمدوا عملية هجومية لمليشيا الحوثي في الكسارة، مؤكداً سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف أن المعارك التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة ألحقت بالمليشيا خسائر في المعدات. مضيفاً أن العديد من جثث العناصر الحوثية ما تزال متناثرة في خطوط التماس.