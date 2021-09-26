السويد تتحدث عن أمر ضروري لانهاء حرب اليمن وايران تعترف: لدينا جيش في اليمن

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتبرت وزيرة الخارجية السويدية «آن ليندة» إجراء مشاورات مع إيران بشأن إنهاء الحرب في اليمن أمراً ضرورياً.

جاء ذلك خلال مشاورات مع نظيرها الإيراني أمير عبداللهيان في نيويورك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت (25 سبتمبر/أيلول2021).

وقالت المسؤولة السويدية إن بلادها على اتصال بكافة الأطراف في اليمن وتعتبر إجراء مشاورات مع إيران في هذا الصدد أمرًا ضروريًا.

*جيش في اليمن

وفي سياق متصل بايران واليمن قال قائد عسكري إيراني بارز امس، إن بلاده تملك ستة جيوش شعبية وعقائدية خارج حدودها تتضمن جماعة الحوثيين. أسسها قاسم سليماني قائد فيلق قدس السابق الذي قُتل بهجوم أمريكي عام 2020م.

وقال اللواء علي غلام رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المركزي)، إنه قبل مقتل سليماني بثلاثة أشهر قال في لقاء مع قيادة القوات المسلحة في مركز خاتم الأنبياء إنه بدعم من الحرس الثوري، مقر قيادة الجيش، وزارة الدفاع، قمت بتنظيم وتجهيز ستة جيوش تابعة لإيران خارج أراضيها، وأي عدو يريد محاربة النظام الإيراني يجب أن يمر عبر هذه الجيوش الستة.

وأضاف رشيد: هذه الجيوش الستة جيش في لبنان يسمى حزب الله، وجيش في سوريا، وجيش عراقي يسمى الحشد الشعبي وجيش في اليمن يسمى أنصار الله (الحوثيون)، وجيش في فلسطين يسمى حماس والجهاد الإسلامي-حسب وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.