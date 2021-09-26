مسئول حكومي يكشف عن نصيحة ايران للحوثيين حول مأرب ومصدر تمويل انشطتهم يأتي من أين؟ اللواء العرادة يطمئن الجميع بشأن مأرب قوات الجيش الوطني في الضالع توقد شعلة 26 سبتمبر الخالدة من داخل جبهات القتال موقع مأرب 360 الأخباري جديد الصحافة اليمنية الإلكترونية من مأرب الريال اليمني يواصل الإنهيار وسط دعوات لعودة الحكومة إلى عدن أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالسعودية العراق يتخذ قرارات مفاجئة وجريئة بشأن التطبيع مع إسرائيل وزير الخارجية يكشف خطط للمليشيات الحوثية تلقيها من إيران قبل الدخول في مفاوضات على وقف الحرب في مأرب الإمارات تعلن الإطاحة باالحكومة السابقةوتعيين بديل لها من 33 وزيرا بينهم 9 نساء 20 قتيلا وجريحا في قصف صاروخي للمليشيات الحوثية على حفل رسمي في حجة
قال مسئول يمني رفيع أن إيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب، العصية عليهم.
وقال وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك خلال مقابلة مع برنامج البعد الآخر على العربية أن المشروع الحوثي ومن خلفه الإيراني يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية وليس على اليمن فحسب.
وأبدى وزير الخارجية ، استغرابه من رفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حركة الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية، من دون أن تحقق مكسبا مقابل ذلك، كإلزامهم بتبادل الأسرى مثلا، لاختبار نواياهم.
أما عن مصادر تمويل الحوثيين لأنشطتهم فقال" يمولونها من نهب وبيع المساعدات الدولية ومن النفط الإيراني الممنوح لهم مجانا، وهم يبيعون ذلك كله في السوق السوداء".
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية كيف يسعى الحوثيون إلى غسل عقول الأطفال في مخيمات خاصة بهم وكيف يعتدون على من يعارضهم، لبسط نفوذهم بالحديد والنار ويعتدون على النساء بالضرب وحتى بالاغتصاب.
وعن دور المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، فاعتبر أنه من المفروض أن يبني على ما تم إنجازه وليس البدء من جديد.
وختم مشددا على أهمية المبادرتين السعودية والأممية كخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.
يذكر أن المبعوث الأممي كان استهل الأسبوع الماضي جولة إقليمية من أجل إعادة الحشد لاستئناف المفاوضات السياسية، والدفع بجهود السلام وحل الصراع في اليمن.