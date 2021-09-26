قوات الجيش الوطني في الضالع توقد شعلة 26 سبتمبر الخالدة من داخل جبهات القتال

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أوقدت قيادة الجيش في جبهات محافظة الضالع، شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، بحضور عدد من قيادات وضباط وصف وجنود اللواءين 30 مدرع بالفاخر واللواء 83 مدفعية بمريس.

وفي حفل إيقاد الشعلة قال أركان حرب اللواء 30 مدرع العميد محمد طاهر جعوال "إن هذه المناسبة الغالية على قلوب اليمنيين تعيد للأذهان التضحيات الجسورة التي اجترحها الثوار الأحرار ضد الحكم الكهنوتي المتخلف، قبل أن تتوج بالانتصار العظيم في مثل اليوم المجيد".

من جانبه أكد أركان حرب اللواء 83 مدفعية بمريس العقيد فضل النميري لـ " سبتمبر نت " أن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة يأتي اليوم وشعبنا اليمني يواجه النسخة الأسوأ من مشروع الإمامة الكهنوتي المتخلف.

ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل المواقع والجبهات يستلهمون من ثوار سبتمبر معاني الكفاح والتضحيات العظيمة في سبيل تحرير كامل التراب اليمني من المشروع الكهنوتي البغيض، ويتوقون إلى الحرية والعدل والمساواة من خلال تحقيق أهداف الثورة وترسيخ النظام الجمهوري.