قوات الجيش الوطني في الضالع توقد شعلة 26 سبتمبر الخالدة من داخل جبهات القتال موقع مأرب 360 الأخباري جديد الصحافة اليمنية الإلكترونية من مأرب الريال اليمني يواصل الإنهيار وسط دعوات لعودة الحكومة إلى عدن أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالسعودية العراق يتخذ قرارات مفاجئة وجريئة بشأن التطبيع مع إسرائيل وزير الخارجية يكشف خطط للمليشيات الحوثية تلقيها من إيران قبل الدخول في مفاوضات على وقف الحرب في مأرب الإمارات تعلن الإطاحة باالحكومة السابقةوتعيين بديل لها من 33 وزيرا بينهم 9 نساء 20 قتيلا وجريحا في قصف صاروخي للمليشيات الحوثية على حفل رسمي في حجة هاكذا تحتفل مأرب باالثورة السبتمبرية مع الهيئة المدينة لضحايا تفجير المنازل في إقامت الأنشطة الترفيهية للأطفال الذين فجرت منازلهم مأرب تحتفل بذكرى ثورة سبتمبر مع كوكبة من الأكاديميين والسياسيين في ندوة تحت شعار جرائم المليشيات الحوثية اشد من ممارسات الحكم الأمامي
أوقدت قيادة الجيش في جبهات محافظة الضالع، شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، بحضور عدد من قيادات وضباط وصف وجنود اللواءين 30 مدرع بالفاخر واللواء 83 مدفعية بمريس.
وفي حفل إيقاد الشعلة قال أركان حرب اللواء 30 مدرع العميد محمد طاهر جعوال "إن هذه المناسبة الغالية على قلوب اليمنيين تعيد للأذهان التضحيات الجسورة التي اجترحها الثوار الأحرار ضد الحكم الكهنوتي المتخلف، قبل أن تتوج بالانتصار العظيم في مثل اليوم المجيد".
من جانبه أكد أركان حرب اللواء 83 مدفعية بمريس العقيد فضل النميري لـ " سبتمبر نت " أن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة يأتي اليوم وشعبنا اليمني يواجه النسخة الأسوأ من مشروع الإمامة الكهنوتي المتخلف.
ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل المواقع والجبهات يستلهمون من ثوار سبتمبر معاني الكفاح والتضحيات العظيمة في سبيل تحرير كامل التراب اليمني من المشروع الكهنوتي البغيض، ويتوقون إلى الحرية والعدل والمساواة من خلال تحقيق أهداف الثورة وترسيخ النظام الجمهوري.